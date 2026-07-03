La presse internationale salue les funérailles du Leader martyr comme un « événement historique sans précédent »

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : La presse internationale a consacré une couverture exceptionnelle aux funérailles du Leader martyr de la Révolution islamique, dont la cérémonie principale se tiendra ce vendredi au Musallah de Téhéran. Dans une analyse publiée ce matin, le quotidien britannique The Guardian a décrit cet événement comme une « démonstration épique de deuil, de puissance nationale et de cohésion sociale », citant des responsables iraniens qui le qualifient de « plus important événement du siècle » et de « plus grand rassemblement depuis la révolution de 1979 ». Le journal a également souligné que des millions de personnes sont attendues à Téhran pour rendre un dernier hommage au défunt Guide.

The Mirror a utilisé le terme d'« adieu spectaculaire » pour décrire l'ampleur de cette cérémonie, qui se déroulera dans cinq villes iraniennes et dans deux pays, soulignant qu'il s'agit d'un événement sans précédent. Le quotidien britannique a insisté sur le fait que cet adieu transmet un message clair de « résistance » à la communauté internationale et en particulier aux États-Unis.

Une présence internationale massive

Les agences Reuters et The New York Times ont mis en avant la présence de délégations diplomatiques de près de 100 pays, parmi lesquelles figurent des représentants de haut rang de la Russie, de la Chine, du Pakistan, de l'Arménie, de l'Irak et d'autres pays de la région. Selon le New York Times, la longue file de diplomates et de leaders religieux au Musallah de Téhéran illustre « l'influence spirituelle et politique » du défunt Leader, qui dépasse les frontières géographiques. Ces médias ont également souligné que cette présence massive constitue un « renouvellement de l'engagement mondial » envers les idéaux du Leader martyr.

Une logistique d'exception

L'agence turque Anadolu a adopté une approche analytique en détaillant les aspects logistiques de cet événement, qu'elle a qualifié d'« l'une des opérations diplomatiques, médiatiques et sécuritaires les plus vastes des dernières décennies ». Selon l'agence, la présence de 14 000 journalistes, photographes et documentaristes internationaux pour couvrir cet adieu historique témoigne de l'importance stratégique de l'événement. Anadolu a également salué les mesures exceptionnelles prises par les autorités iraniennes pour accueillir des millions de pèlerins à Téhran, y voyant « un signe de la volonté ferme et de la planification minutieuse du gouvernement iranien » pour assurer le succès de cette commémoration nationale.

Fin/229