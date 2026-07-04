Reportage de l'AFP sur l'attente patiente pour l'adieu au défunt leader iranien

Selon l'agence de presse internationale Ahl al-Bayt (a.s.) – ABNA – l'AFP, simultanément au début de la cérémonie d'adieu au défunt leader iranien, a rapporté dans son article qu'une foule immense d'endeuillés, réunie sur l'esplanade de Téhéran, avait commencé à attendre pour participer à la cérémonie funèbre.

L'agence, notant que de nombreux endeuillés s'étaient rendus sur les lieux avec des drapeaux rouges ornés du mot « Shahid » (martyr), a rapporté que plusieurs milliers de citoyens s'étaient rendus sur l'esplanade de Téhéran des heures avant le début officiel du programme.

Selon ce reportage, une partie considérable de cette foule a parcouru plusieurs kilomètres à pied pour se rendre sur le lieu de la cérémonie et participer à cet événement politique et culturel.