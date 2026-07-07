Selon l'Agence de presse internationale Ahl al-Bayt (ABNA), Oleg Roy, écrivain russe renommé qui a déjà écrit plus de 140 livres, dont un livre sur le général martyr Qassem Soleimani, a loué la personnalité et la pensée de Sa Sainteté l'ayatollah Seyyed Ali Khamenei, leader martyr de la République islamique d'Iran.

Il a ajouté : j'envisage actuellement de rassembler à nouveau tous les documents que j'avais lors du travail sur le livre concernant le général Soleimani et d'écrire une suite sur l'ayatollah Khamenei – ce même leader qui était le fondement et l'inspiration de la vie de Qassem Soleimani, qui pensait plusieurs pas en avance et était un grand stratège.

Cet acteur social et créateur de séries d'animation populaires en Russie, en référence à sa collaboration à un projet d'animation en Iran, a déclaré : je vois que la jeunesse iranienne n'a pas capitulé ; dans leurs œuvres, ils ne dessinent pas la guerre, mais ils représentent la paix, le soleil et des personnages souriants, et cela est très précieux. Le leader martyr de l'Iran dirigeait le pays précisément dans cette direction. Il est vrai qu'il n'est plus parmi nous, mais sa voie demeure et se poursuivra.

Roy a noté : l'Amérique, ou tout autre pays, ne pourra jamais briser la grande nation iranienne. L'Iran, avec son histoire millénaire, sera toujours pour les Américains l'incarnation de la résistance et de la ténacité ; l'Iran ne s'agenouillera jamais.

Cet auteur de plus de 90 romans pour adultes et de plus de 250 livres pour enfants et adolescents en Russie, a rappelé : aujourd'hui, le gouvernement américain, complètement menteur, dirigé par Donald Trump, invente diverses histoires sur l'Iran ; ils ont l'habitude de mentir et font tout pour présenter ces mensonges comme un prétexte à l'agression et une justification de leurs objectifs.

Il a poursuivi, en référence aux mensonges continus de Trump : aujourd'hui, le président américain Donald Trump change constamment ses propos et ment devant les caméras, à tel point qu'on ressent de la honte pour cette situation. En tant qu'écrivain, quand j'entends ses discours, j'arrête la diffusion, car j'ai honte de cette quantité de mensonges.

Cet écrivain russe, soulignant que les calculs de l'Amérique et du régime israélien concernant l'Iran étaient erronés, a noté : les Iraniens ne sont pas un peuple qui se soumet aux exigences des agresseurs.