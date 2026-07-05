La résistance et la vengeance sont le cri du peuple iranien

Selon l’agence de presse Ahl al-Bayt (ABNA) – Mohammad Baqer Zolqadr, secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale, a écrit dans un message à la veille de la cérémonie des obsèques du leader martyr de la Révolution : Durant ces quelques jours, fixez vos regards sur l’Iran. C’est ce même Iran que vous pensiez pouvoir abattre en quelques jours !

À la fin de ce message, il a écrit : Cette mer déchaînée de foules scande maintenant, lors des adieux et des obsèques de leur leader, deux slogans : la résistance contre les ennemis et la vengeance pour le sang du leader martyr de l’Iran.