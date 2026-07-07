Le sélectionneur de l'équipe d'Égypte de football : celui qui ne comprend pas la souffrance de la Palestine n'est pas un être humain !

Selon l'agence de presse Ahl al-Bayt (ABNA) citant l'agence de presse palestinienne « Shihab », Hossam Hassan, sélectionneur de l'équipe nationale égyptienne de football, lors de la conférence de presse précédant la rencontre de son équipe contre l'Argentine en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, a exprimé sa solidarité avec le peuple palestinien et a déclaré : celui qui ne ressent pas la souffrance du peuple palestinien n'est pas un être humain.

Évoquant les conditions humanitaires dans la bande de Gaza, il a ajouté : le peuple palestinien vit en plein air et dans des tentes, et il est confronté aux conditions les plus difficiles.

Le sélectionneur égyptien a poursuivi : c'est une honte pour nous tous que ce peuple ait été abandonné dans de telles conditions.

Il a ajouté : la mort de milliers d'enfants et de femmes est très douloureuse, dans cette région il y a une pénurie de nourriture, des maladies et des problèmes dus aux conditions météorologiques, et cette souffrance humaine n'a pas de fin.

Hassan, critiquant les « doubles standards » en Occident, a déclaré : en Amérique, quand un animal meurt, des campagnes de protection des droits des animaux sont lancées et des slogans en faveur des droits des animaux sont élevés, mais les Palestiniens sont tués et personne ne se soucie de ce qui se passe.

Il a appelé la communauté internationale à permettre au peuple palestinien de vivre en paix et a insisté : s'il vous plaît, laissez le peuple palestinien vivre dans la paix et la tranquillité ; hisser le drapeau palestinien est un message de soutien à cette nation et de rétablissement de ses droits.

Le sélectionneur égyptien a également demandé aux décideurs du monde de se mettre à la place du peuple palestinien et a déclaré : j'espère que chaque personne qui prend des décisions, ne serait-ce qu'un jour, s'imaginera à la place de ce peuple pour comprendre l'ampleur de sa souffrance et de ses difficultés.

En conclusion, il a utilisé la Coupe du Monde comme le plus grand événement sportif du monde et a déclaré : mon message émane avant tout de l'humanité. Par le biais du football et de la Coupe du Monde, j'espère que ce message parviendra au monde : laissez le peuple palestinien vivre ; nous recherchons seulement un slogan simple : « L'être humain doit vivre ».