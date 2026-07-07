Selon l'Agence de presse internationale Ahl al-Bayt (ABNA), le Los Angeles Times, dans son reportage de terrain depuis Téhéran, a été contraint de refléter les scènes historiques de l'immense foule présente lors de la marche du lundi ; une foule qui, selon le journal, a même dépassé celle des funérailles du général Soleimani en 2020, et les images aériennes diffusées par la télévision d'État iranienne ont confirmé son ampleur sans précédent. Ce média, mentionnant les pancartes « Mort à Trump » et « Mort à Netanyahou » et les épouvantails suspendus, décrit ce mouvement non comme un simple deuil, mais comme une déclaration de détermination nationale à une « riposte sévère » et à la poursuite de la voie du leader martyr, et, citant les endeuillés, confirme leur engagement à venger le sang et à poursuivre la voie de la résistance.

Le rapport analyse ensuite les funérailles grandioses dans le contexte des négociations d'après-guerre avec l'Amérique et reconnaît que l'Iran utilise cette démonstration d'unité comme un levier pour réaliser ses exigences stratégiques telles que le contrôle du détroit d'Ormuz, la progression du programme nucléaire et la résolution des conflits régionaux. Le Los Angeles Times, notant la suspension des négociations jusqu'à la fin de la cérémonie, considère le message de Téhéran comme clair : tout accord dépend de l'acceptation par l'Amérique des nouvelles réalités sur le terrain – des réalités dans lesquelles l'Iran, s'appuyant sur sa position géopolitique, a pris le levier de la pression et gère le « jeu du temps » en sa faveur.

Dans la dernière partie, le journal considère l'absence du Guide suprême de la Révolution, l'ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei, pour des raisons de sécurité, ainsi que la fermeture généralisée des routes, des aéroports et de la vie quotidienne pendant cette cérémonie, comme un signe de la gestion cohérente du pays dans l'organisation de cet événement colossal. Le Los Angeles Times, en fin de compte, malgré les tentatives d'exagérer les difficultés, est contraint de refléter le fait que la République islamique, soutenue par une participation de millions de personnes et un esprit révolutionnaire, a une fois de plus prouvé que les menaces et les assassinats des ennemis n'affaiblissent pas la volonté de la nation, mais multiplient par cent leur détermination à poursuivre la voie des martyrs et à réaliser les promesses divines.