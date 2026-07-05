 Ayatollah Dastgheib : « Le martyre du Guide consolide l'unité nationale et annonce la chute du régime sioniste »

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : S'exprimant devant une assemblée de dignitaires religieux et judiciaires réunis dans la ville sainte de Chiraz, l'ayatollah Sayyed Ali Asghar Dastgheib, président de l'Association du clergé de la province de Fars, a ouvert son discours en présentant ses condoléances pour deux deuils majeurs : celui de l'Imam Hussein (AS), le martyr de Karbala, et celui du Leader martyr de la Révolution islamique, l'ayatollah Sayyed Ali Khamenei, dont les funérailles viennent d'avoir lieu.

« Ces deux événements, a-t-il déclaré, sont liés par un fil conducteur de sacrifice et de résistance. L'Imam Hussein (AS) a donné sa vie pour préserver l'Islam, et notre cher Guide a suivi cette voie en offrant sa vie pour la défense de la nation et de ses valeurs. »

L'héritage de deux Imams fondateurs

L'ayatollah Dastgheib a rappelé une phrase célèbre du défunt Guide, selon laquelle « la Révolution islamique est connue dans le monde entier par le nom de Khomeini ». Il a ajouté qu'aujourd'hui, le nom de Khamenei brille aux côtés de celui de Khomeini, formant un duo indissociable. « L'Imam Khomeini (RA) fut la cause efficiente de la Révolution islamique, tandis que l'Imam Khamenei (que Dieu sanctifie son âme) en fut la cause permanente. »

Il a souligné que la présence et le sacrifice du peuple iranien ont été les clés du succès de ces deux grands leaders, sous la bénédiction divine. « Le monde entier est témoin de l'effondrement de l'échine des terroristes américano-sionistes. L'anéantissement du régime usurpateur et agresseur sioniste, comme l'avait prédit notre Leader martyr, est une certitude dans l'esprit de la communauté internationale. »

L'expulsion des forces américaines : une échéance proche

Le responsable religieux a affirmé que « l'expulsion de l'Amérique arrogante et pillarde de la région du Moyen-Orient, en particulier des pays islamiques, est une réalité inéluctable dans un avenir proche ». Il a ajouté que la participation massive et historique du peuple aux cérémonies d'adieu et d'inhumation constitue une récompense divine, une source de fierté pour l'Islam et les musulmans, et un pas important sur la voie du talion contre les assassins du Guide martyr.

« Ces funérailles grandioses sont un motif d'humiliation pour Trump et Netanyahu, ainsi que pour leurs suppôts », a-t-il martelé, avant de conclure en priant Dieu pour l'unité de la communauté musulmane et pour le soutien du nouveau Guide suprême, l'ayatollah Sayyed Mojtaba Khamenei.

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