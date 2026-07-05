Accomplissement de la prière funéraire sur le corps du leader martyr de la Révolution au lieu de prière de Téhéran

La cérémonie d'accomplissement de la prière funéraire sur le corps du leader martyr de la Révolution a eu lieu lundi matin (5 juillet 2026) en présence des responsables, des agents de l'État et des différentes couches de la population au lieu de prière de l'imam Khomeini à Téhéran, sous la direction (en tant qu'imam) de l'ayatollah Ja'far Subhani.