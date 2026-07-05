Nasser Abou Charif : « L'Imam Khamenei a brisé l'arrogance américaine et restera éternel dans nos cœurs »

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Nasser Abou Charif, représentant du mouvement du Jihad islamique palestinien en Iran et membre de son bureau politique, a accordé une interview à l'agence ABNA en marge de la conférence internationale « Imam Khamenei ; Leader éternel de la Résistance ». Il a d'abord évoqué la cérémonie d'adieu au Musalla de Téhéran, la qualifiant de « grandiose et historique », avec une participation massive de toutes les couches de la société et de diverses délégations islamiques.

« C'est le moins que nous, en tant que nation islamique, puissions faire pour ce grand martyr, dont le parcours et les actions méritent les plus hauts honneurs et le plus grand respect », a-t-il déclaré.

Un lien privilégié avec la Palestine

Abou Charif a insisté sur la relation particulière qui unissait les Palestiniens à l'Imam Khamenei : « Pour nous, en tant que peuple palestinien, le lien avec l'Imam Khamenei allait bien au-delà des simples paroles. C'était un lien sincère, une connexion spéciale que nous ressentions profondément à chaque rencontre. » Il a raconté que lors d'une récente rencontre, l'ayatollah Mohsen Qomi, adjoint aux affaires internationales du bureau du Leader, lui avait confié que l'Imam Khamenei avait toujours eu une affection particulière pour les Palestiniens et se réjouissait de leurs visites.

« J'ai répondu que nous partagions ce sentiment, que nous l'aimions du plus profond de notre cœur et que nous lui vouions un respect immense pour sa personne et pour son œuvre », a-t-il ajouté.

Un défi victorieux face à la superpuissance américaine

Le représentant du Jihad islamique a rappelé que l'Imam Khamenei avait dirigé la nation pendant trente-sept ans, menant un projet global alliant dimensions religieuse, politique et civilisationnelle. Il a souligné que le Guide défunt avait su se dresser contre les États-Unis, la nation la plus puissante de l'histoire depuis 1991, avec un budget militaire dépassant mille milliards de dollars et des capacités politiques, diplomatiques, médiatiques et culturelles immenses.

« Il a tenu tête à cette puissance, l'a défiée, l'a vaincue et l'a forcée à la table des négociations. C'est une réalisation colossale, le fruit d'un effort long et continu », a-t-il martelé.

La Palestine et le Liban inspirés par l'Iran

Abou Charif a souligné que la Palestine et le Liban s'étaient inspirés du modèle iranien de résistance. « En Palestine, nous disposons de ressources limitées et nous vivons sous occupation. Pourtant, avec des moyens modestes, nous résistons, grâce au rôle central de la République islamique d'Iran et de son soutien. C'est également vrai au Liban. »

Il a également exprimé sa conviction que « les dimensions réelles de la personnalité de l'Imam Khamenei seront progressivement révélées », malgré les campagnes de désinformation menées par les médias occidentaux, sionistes et arabes, qui s'efforcent de déformer l'image de l'Iran.

En conclusion, il a prié pour que Dieu accueille le Leader martyr dans les plus hauts rangs du paradis, aux côtés des prophètes et des saints, et qu'Il le comble de Sa miséricorde.

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