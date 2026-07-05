The Telegraph : Les obsèques du leader martyr de l'Iran seront parmi les plus grandes cérémonies de l'histoire contemporaine

Selon l'agence de presse internationale Ahl al-Bayt (ABNA), le journal britannique The Telegraph, dans un reportage sur la cérémonie d'adieu à l'ayatollah al-Ozma Sayyid Ali Khamenei, leader martyr de la Révolution islamique, a écrit que des milliers de personnes, avant même le début officiel de la cérémonie, s'étaient rassemblées dans les rues menant au lieu des obsèques et réclamaient vengeance contre les ennemis de l'Iran.

Le journal, citant les estimations des responsables iraniens, a rapporté que le nombre de participants à la cérémonie de Téhéran pourrait atteindre 20 millions de personnes, et en comptant les cérémonies organisées à Téhéran, Qom, Machhad et les villes saintes d'Irak, le nombre total de présents pourrait s'élever à environ 35 millions de personnes ; selon The Telegraph, ces chiffres placent cette cérémonie parmi les plus grands cortèges funèbres de l'histoire contemporaine.

The Telegraph a également décrit la participation massive du peuple comme un signe de la popularité et du soutien social dont jouit l'ayatollah Khamenei, et a écrit que, contrairement à certaines prévisions occidentales sur d'éventuels troubles ou un affaiblissement de la cohésion interne de l'Iran, d'immenses foules sont descendues dans les rues pour accompagner le leader martyr.

Dans la suite de son article, le journal a souligné la présence de délégations d'environ 100 pays à cette cérémonie, et a considéré cette participation comme une preuve de la dimension internationale de la cérémonie funèbre et de la position politique de la République islamique d'Iran aux niveaux régional et mondial.