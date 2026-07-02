Ghalibaf : L'accès des inspecteurs de l'AIEA aux sites bombardés est un mensonge

Selon l'agence de presse ABNA, Mohammad Baqer Ghalibaf, président du Conseil consultatif islamique et chef de la délégation de négociation de notre pays, a déclaré dans un discours : Lors des pourparlers de Zurich, la libération des avoirs a été accélérée et les sanctions ont été suspendues.

Il a souligné : Notre ennemi ne comprend que le langage de la force, et nous devons le traiter avec fermeté.

Le président de la délégation de négociation de notre pays a affirmé : Nous avons nous-mêmes adopté une loi au Parlement ; le Conseil suprême de la sécurité nationale a également une résolution en ce sens. Conformément à cette loi, l'accès aux sites qui ont été bombardés et endommagés n'est en aucun cas accordé. C'est la loi.

Ghalibaf a insisté : Actuellement, ils n'ont le droit d'accès qu'à deux endroits : l'un est la centrale nucléaire de Bouchehr, et l'autre est le réacteur de Téhéran. Les accès se limitent uniquement à cela, et nous nous engageons à respecter nos obligations à cet égard.