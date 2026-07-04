Le leader martyr était le symbole et l'architecte de l'unité chiite-sunnite

Selon l'agence de presse internationale Ahl al-Bayt (a.s.) – ABNA – après le martyre de Sa Sainteté le grand ayatollah Seyyed Ali Hosseini Khamenei, leader martyr de la Révolution islamique, une large vague de tristesse, de sympathie et de réactions populaires s'est répandue à travers le monde islamique, en particulier au Pakistan. De nombreux érudits, universitaires et élites pakistanais le considèrent, au-delà d'un leader national, comme un symbole de l'honneur islamique, de l'unité de la oumma et une source d'inspiration du mouvement de résistance dans le monde islamique. La procession funèbre historique du leader martyr de la oumma a offert une autre occasion de méditer sur la personnalité exceptionnelle du leader martyr.

Le Dr Naser Abbas Shirazi, professeur de relations internationales à l'Université internationale islamique d'Islamabad, directeur du Centre d'études sur la paix et la diplomatie mondiale et l'un des analystes des questions stratégiques et de l'Asie occidentale, dans un entretien avec l'agence ABNA, en expliquant les dimensions de la popularité du leader martyr de la Révolution islamique auprès du peuple pakistanais, a souligné le rôle central du leader martyr et de Sa Sainteté le Guide suprême, l'ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei, dans le renforcement de l'unité de la oumma islamique et l'échec des projets de division des ennemis. Il a également, en évoquant les capacités stratégiques de l'Iran et du Pakistan, qualifié le développement de la coopération scientifique, culturelle et politique entre les deux pays de condition nécessaire à l'émergence d'un nouvel ordre régional.

Les relations entre l'Iran et le Pakistan vont au-delà des relations interétatiques

Le Dr Naser Abbas Shirazi a déclaré en début d'entretien : Sans aucun doute, les relations entre le Pakistan et l'Iran sont très étroites et solides à différents niveaux. Ces relations ne se limitent pas au seul niveau des États, mais à trois niveaux — État avec État, peuple avec peuple, et également leadership avec leadership — il existe des liens profonds et durables entre les deux pays.

Il a ajouté : Si nous regardons l'histoire, nous constatons que l'Iran et le Pakistan entretiennent depuis longtemps des relations historiques étendues. La langue historique de cette région a été pendant de longues périodes le persan, et l'art, la culture et la civilisation iraniens ont également laissé une profonde empreinte sur cette géographie. Ces influences culturelles et civilisationnelles sont évidentes et indéniables.