Araghchi : Ce qui reste du leader martyr est une feuille de route vivante pour l'avenir

Selon l'agence de presse Ahl al-Bayt (a.s.) – ABNA – l'Institut de recherche culturelle de la Révolution islamique, à l'occasion du martyre et de la procession funèbre du leader martyr de la Révolution islamique, Sa Sainteté le grand ayatollah Seyyed Ali Khamenei (que son âme pure soit sanctifiée), a préparé un mémorial intitulé « L'Imam-moudjahid martyr » contenant des notes de personnalités scientifiques, politiques, culturelles et militaires de premier plan, qui sera publié dans les médias du leader martyr. Ce qui suit est la note de Seyyed Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères, publiée sous le titre « L'héritage de la gloire ; l'héritage de la pensée de Seyyed Ali Khamenei dans la politique étrangère ».

« Lorsque l'histoire, à des tournants décisifs, se met en quête de noms pour immortaliser la grandeur de la résistance d'une nation, elle rencontre des figures qui ont transcendé non seulement leur époque, mais aussi les horizons de l'avenir. Le leader martyr, l'ayatollah Seyyed Ali Khamenei (que Dieu l'agrée), est issu de la lignée de ces sommets inébranlables ; une personnalité qui, durant les années de son leadership, a élevé la diplomatie du niveau des relations de pouvoir froides et des actions purement administratives au rang de sens, d'identité et de mission civilisationnelle, et a transformé la politique étrangère en le langage éloquent de la dignité d'une nation.

Les expériences difficiles des dernières années, accompagnées de l'imposition de deux guerres d'agression par l'Amérique et le régime sioniste contre notre pays bien-aimé, ont clairement montré que la diplomatie, aux tournants historiques, n'est pas seulement un instrument de régulation des relations, mais un miroir de l'identité et de la volonté nationales. L'héritage laissé par le leader martyr dans le domaine de la politique étrangère est précisément de cette nature ; un récit vivant du lien entre la dignité nationale, la sagesse politique et l'opportunisme intelligent, qui, au milieu des vagues tumultueuses des sanctions, de la pression, de la menace et de la guerre, a conféré à la République islamique d'Iran une position distincte.

Ce capital repose avant tout sur le principe fondamental de l'indépendance ; une indépendance qui ne se définit pas comme un isolement, mais comme une présence active, influente et en même temps non dépendante dans le système international. Dans ce système de pensée, la diplomatie prend son sens lorsque la nation se considère comme le sujet de l'interaction, et non comme un instrument de transaction. C'est pourquoi la politique étrangère de la République islamique s'est toujours efforcée, tout en maintenant ses lignes rouges identitaires, de maintenir le dialogue avec le monde ouvert.

Son héritage dépasse les cadres étroits des théories réductionnistes réalistes ou libérales et repose sur une base solide et profonde de l'identité islamo-iranienne ; une base dans laquelle les intérêts nationaux sont définis dans le prolongement des valeurs, et non en opposition avec elles. Dans ce cadre, la combinaison de l'idéalisme et du réalisme est l'une des caractéristiques fondamentales de cette école de pensée ; car le système international est un champ de conflit d'intérêts, mais l'absence d'idéal réduit la diplomatie à une transaction sans âme et sans vérité.