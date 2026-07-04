Média sioniste : La procession de millions de personnes pour le corps du leader iranien est une démonstration de la puissance de l'Iran

Selon l'agence de presse internationale Ahl al-Bayt (a.s.) – ABNA – le journal sioniste Yedioth Ahronoth a écrit : La participation de millions de personnes à la cérémonie de transport du corps du défunt leader iranien est une démonstration de force et un « doigt dans l'œil » de l'Amérique, et Téhéran déclare ainsi que sa révolution n'a pas de limites.

D'autre part, ce journal a écrit que le bureau de Benjamin Netanyahu, le Premier ministre du régime sioniste, a démenti les informations publiées par le New York Times selon lesquelles Tel-Aviv planifiait l'assassinat des principaux négociateurs iraniens Araghchi et Ghalibaf lors des négociations avec l'Amérique.

La cérémonie d'adieu au défunt leader iranien, l'imam Seyyed Ali Hosseini Khamenei, leader martyr de la Révolution islamique, se déroule depuis quelques heures sur l'esplanade de l'Imam Khomeini à Téhéran, avec la participation de nombreux admirateurs de cette âme disparue. La cérémonie d'adieu a lieu samedi et dimanche sur l'esplanade de l'Imam Khomeini à Téhéran, et lundi, la procession funèbre du corps pur du leader martyr de la révolution aura lieu à Téhéran avec la participation de millions d'Iraniens.

Le corps pur du leader martyr de la révolution sera transféré mardi à Qom pour la procession funèbre, et une imposante cérémonie de procession funèbre aura lieu mercredi dans la ville sainte de Kerbala. L'inhumation du corps du leader martyr de la Révolution islamique d'Iran aura finalement lieu jeudi dans le saint mausolée de l'Imam Reza (que la paix soit sur lui).