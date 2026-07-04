Araghchi a remercié pour les positions des pays membres islamiques du D-8

Selon l'agence de presse Ahl al-Bayt (a.s.) – ABNA – Suhail Mahmud, secrétaire général de l'Organisation D-8 (huit pays islamiques en développement), qui s'est rendu à Téhéran pour participer à la cérémonie d'hommage au leader martyr de la Révolution islamique, a rencontré vendredi soir Seyyed Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères de notre pays.

Le secrétaire général de l'Organisation D-8 a présenté ses condoléances pour la mort du leader martyr de la Révolution islamique et de plusieurs responsables et citoyens iraniens au cours de la guerre d'agression américano-sioniste, et a exprimé sa sympathie et sa solidarité avec le gouvernement et le peuple iraniens.

M. Suhail Mahmud, après avoir présenté un rapport sur les activités du secrétariat de l'Organisation D-8 ainsi que sur les prochaines réunions de cette organisation, a demandé la poursuite de la participation active de la République islamique d'Iran aux événements et réunions futurs de cette organisation.

Le ministre des Affaires étrangères de notre pays a remercié le secrétaire général de l'Organisation D-8 pour sa présence à la cérémonie d'hommage à la haute dignité du leader martyr de la révolution, ainsi que pour les positions précieuses des pays membres islamiques de cette organisation condamnant l'agression militaire des États-Unis et du régime sioniste et exprimant leur soutien et leur solidarité avec l'Iran.

Araghchi, évoquant le rôle important et efficace des organisations régionales dans la lutte contre l'unilatéralisme belliqueux des États-Unis, a souligné la nécessité de poursuivre la coopération et la participation active de l'Iran aux futures réunions de cette organisation.