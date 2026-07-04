Ministère du Renseignement : Nous vengerons le sang du leader martyr et des martyrs opprimés

Selon l'agence de presse Ahl al-Bayt (a.s.) – ABNA – le ministère du Renseignement a indiqué dans un communiqué : Les cœurs meurtris du peuple courageux d'Iran et des amoureux de la liberté dans le monde ne trouveront d'apaisement et de consolation qu'en réclamant le sang des criminels du crime d'assassinat du leader martyr de la révolution.

Le communiqué du ministère du Renseignement précise : Le peuple résistant et infatigable de l'Iran islamique, depuis plus de 4 mois, dans la continuité de son combat historique et de sa lutte achourite contre le front de la mécréance et de l'arrogance mondiale, est endeuillé et vêtu de noir pour le martyre injuste du serviteur juste de Dieu, le commandeur des croyants et le grand maître de la dignité, de l'indépendance, de l'autosuffisance, de la confiance en soi, du refus de l'humiliation et de la lutte contre l'oppression.

Le communiqué ajoute : L'ennemi impitoyable américano-sioniste a perpétré le plus grand crime et le plus grand complot terroriste de l'histoire contemporaine dans cette grande tragédie, blessant et attristant à jamais d'innombrables cœurs. Les cœurs meurtris du peuple courageux d'Iran et des amoureux de la liberté dans le monde ne trouveront de consolation qu'en réclamant le sang des criminels de ce crime ; et selon la promesse divine, cette vengeance et ce châtiment se réaliseront : « En vérité, Nous nous vengerons des criminels ».

Selon ce communiqué, maintenant, dans le prolongement du pacte ferme et du serment indéfectible du peuple avec le Guide suprême de la Révolution islamique (que son ombre s'allonge) et du miracle sans précédent du réveil du peuple fier et fidèle au Velayat d'Iran après ce grand martyre, les soldats anonymes de l'Imam du Temps (qu'Allah hâte son auguste avènement) sur le front du combat et du jihad du ministère du Renseignement, pour honorer et vénérer la haute dignité et l'âme noble et pure du grand leader martyr (que son âme pure soit sanctifiée) et des autres martyrs de sa noble demeure, tout en invitant le peuple de l'Iran islamique, qui aime les martyrs, est résolu et éveillé, à l'accompagnement épique de son imam-martyr, réaffirment une fois de plus, par une allégeance épique, leur engagement et leur serment envers le Guide suprême de la Révolution islamique, Sa Sainteté l'Ayatollah Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei (que son ombre s'allonge), et le peuple toujours présent sur la scène, pour venger le sang du leader martyr et des martyrs opprimés des deuxième et troisième guerres imposées, des criminels américano-sionistes, de leurs mercenaires et séides de la mécréance mondiale, et pour repousser définitivement leur mal de la région.