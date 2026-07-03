Le Hezbollah libanais organise une cérémonie commémorative pour le leader martyr de la révolution dans la banlieue sud de Beyrouth

Selon l'Agence de presse internationale Ahl al-Bayt (ABNA) — le mouvement Hezbollah libanais a appelé le peuple libanais à participer à la cérémonie commémorative qui sera organisée en l'honneur du leader martyr de la Révolution. Cette cérémonie aura lieu mercredi prochain à 21h00 heure locale, dans la banlieue sud de Beyrouth.

Ce matin, vendredi, au moment même de l'arrivée du corps du leader martyr de la Révolution islamique à la mosquée Imam Khomeini de Téhéran, un groupe de personnalités politiques, d'oulémas, de penseurs et de religieux de différents pays du monde, présents à cette cérémonie, ont rendu hommage à son corps pur.

Lors de cette cérémonie, des délégations de personnalités politiques, d'oulémas et d'intellectuels religieux en provenance de l'Inde, de la Russie, du Pakistan, de la Norvège, du Sri Lanka, de l'Angleterre, du Cambodge, de la Grèce, de la Suède, du Myanmar, de la Thaïlande, de l'Indonésie, de l'Afghanistan et d'autres pays, se tenant près du corps du leader martyr de la Révolution, ont récité la Fatiha, exprimé leurs condoléances et honoré la mémoire de ses combats pour la défense de la oumma islamique et le soutien aux peuples opprimés.