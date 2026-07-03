Les enseignements du leader martyr resteront à jamais dans l'histoire /La propagande occidentale ne peut déformer la vérité de la résistance iranienne

Selon l'Agence de presse internationale Ahl al-Bayt (ABNA) — Davide Rossi, écrivain et activiste social italien, a publié un message vidéo dans lequel il a déclaré qu'il se rendait à Téhéran avec enthousiasme et émotion pour participer à la cérémonie d'obsèques de Sa Sainteté l'Ayatollah Khamenei, cette grande personnalité, et pour être témoin de près de l'un des moments importants et historiques de la nation iranienne.

Il a indiqué avoir rédigé un ouvrage de plus de 300 pages sur les pensées politiques et philosophiques de Sa Sainteté l'Ayatollah Khamenei et a ajouté qu'il avait lui-même écrit une préface à ce livre. Selon Rossi, cette œuvre n'est pas seulement le récit de la vie du leader martyr, mais elle raconte aussi l'histoire d'une nation qui, en 1979 (1357 du calendrier iranien), s'est rebellée contre l'impérialisme, l'exploitation et le pillage de ses ressources afin de construire une société fondée sur l'égalité et l'indépendance.

Cet écrivain italien a poursuivi en disant que la Révolution islamique reste soutenue et respectée par le peuple iranien, et que ce fait est nettement différent de l'image que la propagande occidentale présente de la République islamique.

La capacité de résistance « extraordinaire » de la nation iranienne

Rossi a qualifié la capacité de résistance de la nation iranienne d'extraordinaire et a déclaré : « L'Iran n'a jamais été l'agresseur et a joué ces dernières années un rôle important dans la lutte contre le groupe terroriste Daech (EIIL), le soutien aux chiites de la région et le soutien à la résistance palestinienne. »

Critiquant les politiques de Washington, il a ajouté que Daech a été renforcé avec le soutien et le financement des États-Unis, mais que l'Iran s'est tenu au premier rang de la lutte contre ce groupe terroriste et a aidé à libérer les peuples de la région de sa menace.

Cet activiste social italien a également souligné le rôle de la République islamique d'Iran dans le soutien au peuple palestinien et a déclaré : « La défense par Téhéran de la résistance palestinienne fait partie de l'approche plus large de ce pays visant à soutenir les peuples opprimés et à lutter contre la domination mondiale. »

Rossi a également mis en avant le rôle de l'Iran dans la paix mondiale et l'émergence d'un ordre plus juste et multipolaire, ajoutant que cette voie est en phase avec les efforts de pays comme la Chine et la Russie pour construire un monde fondé sur la coopération, l'égalité et un destin commun pour l'humanité.

Il a clairement affirmé que tout homme et toute femme dans le monde qui croit en la justice sociale et en l'égalité doit soutenir l'expérience de la République islamique d'Iran dans sa résistance à l'impérialisme et sa défense de l'indépendance des peuples.

Cet écrivain italien a ajouté : « Sa Sainteté l'Ayatollah Khamenei entretenait des relations étroites et amicales avec les dirigeants indépendantistes et opposés à la domination dans le monde. »

Rossi a conclu en insistant : « Ceux qui ne veulent pas comprendre la voie historique et la place de l'Iran peuvent la déformer, mais la vérité demeurera, et les enseignements du martyr Ayatollah Ali Khamenei resteront à jamais gravés dans la mémoire de l'histoire. »