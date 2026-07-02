  1. Accueil
  2. service
  3. Asie d'Ouest et Moyen-Orient

Un responsable irakien : Les pertes dues à la corruption sont estimées à plus de deux mille milliards de dollars

2 juillet 2026 - 11:42
Code d'info: 1834382
Source: ABNA
Un responsable irakien : Les pertes dues à la corruption sont estimées à plus de deux mille milliards de dollars

Un haut responsable irakien a révélé, dans une déclaration immédiate et saisissante, des détails choquants sur l'ampleur des affaires de corruption, le montant des biens pillés et le processus d'arrestation des hauts fonctionnaires du pays.

Selon l'agence de presse ABNA citant la chaîne Russia al-Youm, « Munir Haddad », conseiller juridique du Premier ministre irakien « Ali al-Zeydi », a déclaré que le budget de l'Irak depuis 2003 jusqu'à présent, en raison de la corruption, a subi des pertes de plus de deux mille milliards de dollars.

Concernant l'approche du nouveau gouvernement irakien dans le dossier de la corruption dans le pays, il a précisé que la campagne de lutte contre la corruption se poursuit sans aucune ligne rouge ni limitation de temps.

Haddad, évoquant le volume incroyable des détournements, a ajouté que les chiffres des biens pillés dépassent l'entendement et la logique.

Le conseiller juridique du Premier ministre irakien, concernant la manière de traiter ces affaires, a déclaré que les procès des accusés de corruption se dérouleront en public.

Il a indiqué qu'il n'existe pas de statistique définitive sur le nombre des arrestations, et que les opérations de perquisition et d'arrestation se poursuivent quotidiennement.

Concernant l'avancement des enquêtes, Haddad a déclaré que les principaux accusés ont fait des aveux détaillés qui ont servi de guide aux services de sécurité et judiciaires pour l'arrestation d'autres accusés.

Il a également déclaré que certaines personnes recherchées ont tenté de fuir à l'étranger ou vers la région du Kurdistan, dans le nord du pays.

Le conseiller juridique d'al-Zeydi, à propos de la position d'Erbil sur les dossiers de corruption, a ajouté que les autorités de la région du Kurdistan ont coopéré avec nous et ont livré 8 personnes recherchées aux autorités fédérales.

Enfin, il a souligné que la liste des personnes arrêtées comprend des hauts fonctionnaires actuels, anciens et des députés du Parlement.

Votre commentaire

You are replying to: .
captcha