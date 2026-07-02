Un responsable irakien : Les pertes dues à la corruption sont estimées à plus de deux mille milliards de dollars

Selon l'agence de presse ABNA citant la chaîne Russia al-Youm, « Munir Haddad », conseiller juridique du Premier ministre irakien « Ali al-Zeydi », a déclaré que le budget de l'Irak depuis 2003 jusqu'à présent, en raison de la corruption, a subi des pertes de plus de deux mille milliards de dollars.

Concernant l'approche du nouveau gouvernement irakien dans le dossier de la corruption dans le pays, il a précisé que la campagne de lutte contre la corruption se poursuit sans aucune ligne rouge ni limitation de temps.

Haddad, évoquant le volume incroyable des détournements, a ajouté que les chiffres des biens pillés dépassent l'entendement et la logique.

Le conseiller juridique du Premier ministre irakien, concernant la manière de traiter ces affaires, a déclaré que les procès des accusés de corruption se dérouleront en public.

Il a indiqué qu'il n'existe pas de statistique définitive sur le nombre des arrestations, et que les opérations de perquisition et d'arrestation se poursuivent quotidiennement.

Concernant l'avancement des enquêtes, Haddad a déclaré que les principaux accusés ont fait des aveux détaillés qui ont servi de guide aux services de sécurité et judiciaires pour l'arrestation d'autres accusés.

Il a également déclaré que certaines personnes recherchées ont tenté de fuir à l'étranger ou vers la région du Kurdistan, dans le nord du pays.

Le conseiller juridique d'al-Zeydi, à propos de la position d'Erbil sur les dossiers de corruption, a ajouté que les autorités de la région du Kurdistan ont coopéré avec nous et ont livré 8 personnes recherchées aux autorités fédérales.

Enfin, il a souligné que la liste des personnes arrêtées comprend des hauts fonctionnaires actuels, anciens et des députés du Parlement.