Allégation d’Axios : Washington et Téhéran se sont accordés sur la cessation des attaques

Selon l’agence de presse ABNA, Axios, citant un responsable américain, a affirmé que l’Iran et les États-Unis étaient parvenus à un accord sur la cessation des attaques mutuelles et la tenue d’une réunion cette semaine.

Selon l’allégation de ce responsable américain, l’Iran et les États-Unis tiendront une réunion mardi prochain dans la ville de Doha pour résoudre les différends concernant le détroit d’Ormuz.

Auparavant, le journal The New York Times, citant un haut responsable américain, avait affirmé que les négociations techniques avec l’Iran sur la mise en œuvre du mémorandum étaient toujours prévues dans les jours à venir.

Ce responsable américain, en référence aux récents échanges de tirs entre l’Iran et les États-Unis, a affirmé qu’aucun dialogue n’avait été annulé et que les communications se poursuivaient.

Cela survient alors que, quelques heures plus tôt, le journal The Wall Street Journal avait affirmé l’annulation des négociations de cette semaine en Suisse.