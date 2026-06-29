Destruction de maisons d’habitation dans le sud de la bande de Gaza

Selon l’agence de presse ABNA, des militaires israéliens ont procédé à la démolition de bâtiments résidentiels près du complexe islamique dans la région de « Bani Souheyl », située à l’est de la ville de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza.

Des sources palestiniennes ont également rapporté des incursions des forces sionistes dans les camps d’« Al-Jalzoun » au nord de Ramallah et d’« Ad-Duheisha » au sud de Bethléem.

Les mêmes sources ont également indiqué que l’ouest de « Beit Lahia », dans le nord de la bande de Gaza, a été soumis à des tirs d’artillerie de l’armée israélienne.

Par ailleurs, à la suite de tirs de militaires israéliens la nuit dernière contre les habitants de Beit Lahia, dans le nord de Gaza, une fillette palestinienne de 3 ans a été blessée.

Les territoires palestiniens, y compris la bande de Gaza et la Cisjordanie, sont quotidiennement le théâtre d’actes d’agression, d’attaques et de raids des militaires israéliens, ainsi que d’arrestations et de persécutions de Palestiniens par les forces sionistes.