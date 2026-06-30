Entretien téléphonique des ministres des Affaires étrangères de l'Iran et de la France

Selon l'agence de presse ABNA, Seyyed Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, et Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères de la France, ont eu un entretien téléphonique mardi soir.

Au cours de cet appel téléphonique, les deux parties ont examiné et échangé leurs points de vue sur les derniers développements régionaux et internationaux à la lumière des dispositions du mémorandum d'accord d'Islamabad et de son processus de mise en œuvre, dans le but de mettre fin à la guerre imposée par les États-Unis et le régime sioniste contre l'Iran.