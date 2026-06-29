Qalibaf : Nous poursuivons avec sérieux la fin de la guerre au Liban

Selon l’agence de presse ABNA, Mohammad Baqer Qalibaf, président du Conseil consultatif islamique, lors d’un entretien téléphonique avec Nabih Berri, président du Parlement libanais, a souligné que, lors des négociations de la semaine dernière en Suisse, l’un des sujets les plus importants était la discussion sur la fin de la guerre au Liban ainsi que sa souveraineté et son intégrité territoriale. Il a déclaré : « Cette question est une composante majeure du premier alinéa du mémorandum d’Islamabad entre l’Iran et les États-Unis. Après que la délégation iranienne de négociation a sérieusement signalé les violations de cet alinéa en Suisse, il a été décidé de créer une “Cellule de contrôle des conflits” entre l’Iran, les États-Unis et le Liban, qui suivra le processus de mise en œuvre de cet alinéa au Liban. »

Qalibaf a insisté : « Notre objectif est la fin de la guerre au Liban, le retour des déplacés chez eux, la cessation de l’occupation et le retrait du régime sioniste du territoire libanais, et nous poursuivons cet objectif avec sérieux. »

Poursuivant l’entretien, Nabih Berri a remercié l’Iran et la délégation iranienne pour leurs positions, et a ajouté : « Ce que vous avez poursuivi en Suisse sert les intérêts du peuple libanais, mais l’ennemi sioniste tente de contourner par d’autres moyens la question du rétablissement de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Liban dans le cadre de l’accord d’Islamabad. »

L’accord de Washington entre le Liban et le régime sioniste est un complot et une discorde

Le président du Parlement libanais a évoqué l’accord de Washington entre le Liban et le régime sioniste et a ajouté : « C’est un complot et une discorde, et l’imam Ali (que la paix soit sur lui) dit que la discorde est pire que le meurtre. »

Les deux parties ont également insisté, lors de cet entretien téléphonique, sur la tenue rapide d’une réunion de la « Cellule de contrôle des conflits » pour maîtriser et mettre fin à la guerre au Liban.