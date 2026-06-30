L'illusion de la victoire de Trump, cette fois dans « l'affaire des licenciements »

Selon l'agence de presse ABNA, Donald Trump, président des États-Unis, a écrit sur Truth Social : « Il y a quelques instants, une grande victoire a été remportée à la Cour suprême des États-Unis dans “l'affaire des licenciements”, qui confirme le pouvoir présidentiel dans notre pays de révoquer les hauts fonctionnaires de l'exécutif, les personnes nommées et les représentants d'agences, conformément à l'article II de la Constitution. »

Le président des États-Unis, qui est connu pour chercher à révoquer des fonctionnaires qui résistent à ses ordres illégaux, a affirmé : « Cette décision remonte aux années 1930, et les présidents américains aspirent à un tel arrêt depuis cette époque ! »