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Grande défaite pour Israël ; la reconstruction de Gaza se fera sans le désarmement du Hamas

30 juin 2026 - 10:58
Code d'info: 1833470
Source: ABNA
Grande défaite pour Israël ; la reconstruction de Gaza se fera sans le désarmement du Hamas

Un média sioniste a rapporté que, dans un nouveau recul de la part des États-Unis, ce pays a informé le régime israélien qu'il exige le début de la reconstruction de Gaza même sans le désarmement du Hamas.

Selon l'agence de presse ABNA citant le site d'information « Akka », l'organisation de radio et télévision du régime sioniste (KAN) a annoncé que le gouvernement américain a remis au régime israélien un document sur l'avenir de la bande de Gaza.

Selon ce rapport, ce document comprend le transfert des fonds de l'Autorité palestinienne à ce que l'on appelle le « Conseil de la paix ».

Ce document inclut également le début du processus de reconstruction de Gaza même sans le désarmement du Hamas.

Jusqu'à présent, aucun autre détail sur ce document n'a été publié, et les responsables américains et sionistes n'ont pas réagi à ce rapport.

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