Grande défaite pour Israël ; la reconstruction de Gaza se fera sans le désarmement du Hamas

Selon l'agence de presse ABNA citant le site d'information « Akka », l'organisation de radio et télévision du régime sioniste (KAN) a annoncé que le gouvernement américain a remis au régime israélien un document sur l'avenir de la bande de Gaza.

Selon ce rapport, ce document comprend le transfert des fonds de l'Autorité palestinienne à ce que l'on appelle le « Conseil de la paix ».

Ce document inclut également le début du processus de reconstruction de Gaza même sans le désarmement du Hamas.

Jusqu'à présent, aucun autre détail sur ce document n'a été publié, et les responsables américains et sionistes n'ont pas réagi à ce rapport.