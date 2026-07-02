Trump : Nous ne permettrons pas la domination chinoise sur le canal de Panama

Selon l'agence de presse ABNA citant la chaîne Russia al-Youm, Donald Trump, président des États-Unis, a déclaré que son pays ne permettrait pas à la Chine de prendre le contrôle du canal de Panama.

Il a également critiqué le gouvernement de Madrid en déclarant : Les Espagnols sont membres de l'OTAN, mais ce ne sont pas des membres idéaux et ils n'ont pas un comportement approprié.

Cette réaction de Trump fait suite au refus de l'Espagne d'autoriser Washington à utiliser ses bases militaires lors de l'agression contre l'Iran.

Trump a poursuivi en évoquant la situation du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz et a affirmé : Les navires quittent le détroit d'Ormuz avec un volume sans précédent que personne n'a jamais vu ; nous enregistrons des chiffres record, et le prix du pétrole est également en baisse.