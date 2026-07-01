Vance : Trump souhaite la poursuite des négociations avec l'Iran sur la base d'engagements vérifiables

Selon l'agence de presse Abna, J.D. Vance, vice-président des États-Unis, évoquant le processus des négociations avec l'Iran, a déclaré que les dialogues techniques entre les deux parties se poursuivent sur la base des négociations antérieures.

Il a également affirmé que Donald Trump souhaite poursuivre la voie diplomatique avec l'Iran, mais que ce processus doit reposer sur des engagements qui puissent être vérifiés.

Vance a poursuivi ses déclarations en disant : le démantèlement du programme nucléaire iranien doit être confirmé par des inspections continues et vérifiables.

Le vice-président des États-Unis a ajouté que Trump a ordonné d'utiliser d'abord un « mémorandum d'accord » pour ramener le pétrole sur les marchés mondiaux et renforcer l'approvisionnement énergétique mondial, puis d'évaluer les développements de la prochaine étape des négociations.

Le vice-président des États-Unis a affirmé que Washington est confronté à deux options concernant l'Iran : soit tenter de parvenir à un accord à long terme avec Téhéran – sous réserve d'un changement de comportement de l'Iran – soit consolider les acquis déjà obtenus.

Il a ajouté : « Il existe encore un degré considérable d'incertitude quant au cours des événements, et personne ne peut prédire avec certitude ce que l'Iran fera. »