Consultations entre Ben Salmane et Macron sur les derniers développements du mémorandum Iran-États-Unis

Selon l’agence de presse ABNA, citant l’agence de presse qatarienne, Mohammed ben Salmane, prince héritier d’Arabie saoudite, a eu aujourd’hui, dimanche, des consultations téléphoniques avec Emmanuel Macron, président de la France.

D’après ce média, le prince héritier saoudien et le président français ont échangé lors de ces consultations sur les évolutions régionales et internationales.

Ils ont également abordé les derniers développements concernant le mémorandum d’accord signé entre les États-Unis et la République islamique d’Iran, ainsi que les efforts visant à parvenir à des solutions globales qui assurent la sécurité et la stabilité dans la région.

L’agence de presse qatarienne a ensuite ajouté : Les deux parties ont souligné l’importance de garantir la liberté de navigation et de soutenir les efforts diplomatiques pour réduire les tensions. Ils ont également discuté des domaines de coopération commune et d’un ensemble de questions régionales et internationales d’intérêt mutuel.