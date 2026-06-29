Selon l’agence de presse ABNA, Bernie Sanders, sénateur américain de haut rang de l’État du Vermont, a déclaré dans un discours : « Trump veut allouer 500 milliards de dollars supplémentaires au budget militaire, et ce ne sont pas les priorités du peuple. »

Ce sénateur américain de haut rang a ajouté : « Trump a promis pendant sa campagne électorale de mettre fin aux guerres sans fin, mais il a déclenché une guerre contre l’Iran dans laquelle des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants innocents ont été tués. »

Bernie Sanders a ensuite ajouté : « Nous mettrons fin à la politique étrangère contraire à l’éthique et inefficace, ainsi qu’au budget militaire dépassant largement les mille milliards de dollars par an. Il n’y aura plus de dépenses de milliards de dollars pour des guerres sans fin. Il n’y aura plus de dépenses de milliards de dollars pour le cabinet génocidaire de Netanyahou en Israël. »