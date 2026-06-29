  1. Accueil
  2. service
  3. Asie d'Ouest et Moyen-Orient

Netanyahou : Nous avons attaqué les infrastructures du Hezbollah avec l’accord des États-Unis

29 juin 2026 - 09:17
Code d'info: 1833011
Source: ABNA
Netanyahou : Nous avons attaqué les infrastructures du Hezbollah avec l’accord des États-Unis

Le Premier ministre du régime sioniste et le ministre de la Guerre de ce régime ont déclaré avoir attaqué les infrastructures du Hezbollah avec l’accord des États-Unis.

Selon l’agence de presse ABNA, « Benyamin Netanyahou », Premier ministre du régime sioniste, et « Israël Katz », ministre de la Guerre de ce régime, ont affirmé avoir détruit des tunnels et des infrastructures souterraines appartenant au Hezbollah dans la région de « Majdal Zoun », dans le sud du Liban.

La suite de ce communiqué mentionne que le régime sioniste, avant d’exécuter cette opération, a informé les États-Unis et le représentant américain au Liban de la destruction des infrastructures du Hezbollah.

Netanyahou et Katz ont déclaré dans ce communiqué que l’armée de ce régime continuerait à détruire les infrastructures du Hezbollah et à éliminer les menaces pesant sur les villes du nord d’Israël.

Netanyahou et Katz ont également affirmé que les militaires sionistes resteraient dans la « zone de sécurité » définie dans le sud du Liban.

Netanyahou et Katz ont ajouté, dans la poursuite de leurs affirmations, que le tunnel détruit contenait des centaines d’armes et plusieurs plates-formes de lancement de roquettes.

Votre commentaire

You are replying to: .
captcha