Netanyahou : Nous avons attaqué les infrastructures du Hezbollah avec l’accord des États-Unis

Selon l’agence de presse ABNA, « Benyamin Netanyahou », Premier ministre du régime sioniste, et « Israël Katz », ministre de la Guerre de ce régime, ont affirmé avoir détruit des tunnels et des infrastructures souterraines appartenant au Hezbollah dans la région de « Majdal Zoun », dans le sud du Liban.

La suite de ce communiqué mentionne que le régime sioniste, avant d’exécuter cette opération, a informé les États-Unis et le représentant américain au Liban de la destruction des infrastructures du Hezbollah.

Netanyahou et Katz ont déclaré dans ce communiqué que l’armée de ce régime continuerait à détruire les infrastructures du Hezbollah et à éliminer les menaces pesant sur les villes du nord d’Israël.

Netanyahou et Katz ont également affirmé que les militaires sionistes resteraient dans la « zone de sécurité » définie dans le sud du Liban.

Netanyahou et Katz ont ajouté, dans la poursuite de leurs affirmations, que le tunnel détruit contenait des centaines d’armes et plusieurs plates-formes de lancement de roquettes.