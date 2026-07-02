La nation iranienne est la première victime des droits de l'homme américains

Selon l'agence de presse ABNA, la treizième conférence internationale « Droits de l'homme américains du point de vue du leader martyr de la révolution » s'est tenue le jeudi 2 juillet 2026.

Ont pris la parole lors de cette conférence : Hojjatoleslam wal-Moslemin Seyyed Ziaeddin Aghajanpour – représentant du Guide suprême et chef de l'Organisation idéologico-politique du ministère de la Défense et du Soutien des forces armées ; Ali Bagheri Kani – adjoint à la politique étrangère et à la sécurité internationale du Conseil suprême de sécurité nationale ; Nasser Seraj – adjoint aux affaires internationales du Pouvoir judiciaire et secrétaire du Comité des droits de l'homme de la République islamique ; Ebrahim Azizi – président de la Commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement islamique et chef du Comité de réexamen et de révélation des droits de l'homme américains ; le général Haj Hassan Rastegarpanah – directeur du Centre d'études stratégiques de l'information et de la sécurité de l'État-major général des forces armées ; le général Hossein Reza Sadeghi – conseiller et directeur spécial du Bureau de supervision du Commandement suprême sur l'Organisation de renseignement du Corps des Gardiens de la Révolution islamique ; et Amin Ansari – secrétaire général de l'Organisation des jeunes pour les droits de l'homme de la République islamique d'Iran.

Nasser Seraj, adjoint aux affaires internationales du Pouvoir judiciaire et secrétaire du Comité des droits de l'homme de la République islamique d'Iran, a déclaré : Aujourd'hui, nous parlons à la conférence « Révélation des droits de l'homme américains » – non par haine, mais par responsabilité humaine et historique.

Il a ajouté : Aujourd'hui, nous commémorons notre leader martyr, Sa Sainteté l'Ayatollah Khamenei (que Dieu Tout-Puissant soit satisfait de lui) ; ce grand homme qui, en mars dernier, a été martyrisé lors de l'attaque criminelle du régime américain et du régime sioniste. Pendant des années, avec les mots les plus percutants, il a dévoilé le vrai visage des droits de l'homme américains, et aujourd'hui, il est de notre devoir de suivre sa voie éclairante et de crier cette amère vérité.

Le secrétaire du Comité des droits de l'homme a ensuite souligné : Un gouvernement qui se présente comme le défenseur de la liberté, de la dignité humaine et des droits de l'homme, respecte-t-il ces principes dans la pratique ? Notre leader martyr a dit il y a des années : « La question des droits de l'homme soulevée par l'Amérique est une tromperie et un moyen de pression. » Cette courte phrase révèle une grande vérité. Pour le gouvernement américain, les droits de l'homme ne sont pas une valeur humaine, mais un instrument politique ; un instrument pour faire pression sur les nations indépendantes et soutenir ses intérêts illégitimes.

Il a poursuivi : Le leader martyr de la révolution a déclaré explicitement dans l'un de ses discours : « Aujourd'hui, personne au monde ne croit que l'Amérique cherche les droits de l'homme » et ailleurs, il a souligné : « Les Américains ont hissé le drapeau des droits de l'homme et disent qu'ils sont engagés envers les droits de l'homme non seulement dans leur propre pays, mais dans le monde entier. Bien, c'est une affirmation. Qu'ont-ils fait dans la pratique ? Dans la pratique, ils causent le plus grand dommage aux droits de l'homme et commettent la plus grande insulte aux droits de l'homme dans divers pays. »

L'Amérique parle des droits de l'homme partout où ses intérêts l'exigent, et ferme les yeux sur les plus grands crimes partout où ses intérêts sont menacés.

Seraj a également déclaré : Notre leader martyr a dit à ce sujet : « Si quelqu'un dans le monde prétend défendre les droits de l'homme, les responsables américains, compte tenu de tous les actes honteux qu'ils ont à leur actif dans le domaine des droits de l'homme, ne devraient pas formuler une telle prétention. »