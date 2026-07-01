Nouvelle proposition d'Oman aux États-Unis et aux pays occidentaux sur le transit dans le détroit d'Ormuz

Selon l'agence de presse Abna, le journal The New York Times, citant des sources informées, a rapporté que le sultanat d'Oman a récemment soumis une proposition officielle aux États-Unis et à leurs alliés occidentaux, selon laquelle les compagnies maritimes devraient payer des frais pour traverser le détroit d'Ormuz.

Selon ce rapport, le plan d'Oman s'inspire en partie des mécanismes opérationnels en vigueur dans les détroits de Malacca et de Singapour. Dans cette proposition, le paiement des frais de transit est officiellement considéré comme facultatif, mais l'Iran insiste sur le caractère obligatoire de la perception de ces taxes.

Le New York Times écrit également que Washington a certaines réserves concernant cette proposition et souhaite s'entretenir avec les responsables omanais sur ses détails. Les responsables américains espèrent que les divergences de vues seront résolues par des négociations techniques.

Parallèlement, Kazem Gharibabadi, vice-ministre des Affaires étrangères de notre pays, a déclaré que Téhéran est prêt à créer un nouveau mécanisme de gestion du transport maritime dans le détroit d'Ormuz, mais si Oman ne manifeste pas de volonté d'élaborer un cadre commun pour la gestion de ce passage stratégique, l'Iran poursuivra ce processus de manière indépendante.

Abbas Araghchi, le chef de l'appareil diplomatique de notre pays, avait également déclaré auparavant que le détroit d'Ormuz avait toujours été ouvert à la navigation internationale au cours des dernières années, mais qu'après les attaques des États-Unis et d'Israël contre l'Iran, les conditions dans cette voie d'eau ne seraient plus les mêmes qu'auparavant.

Auparavant, l'Iran et Oman, après la visite d'une délégation iranienne à Mascate, avaient souligné dans une déclaration commune que les pays riverains devraient jouer un rôle principal et avoir la responsabilité souveraine de la gestion du détroit d'Ormuz. Les deux parties ont également annoncé qu'elles consulteraient sur l'avenir de cette voie d'eau et sur l'élaboration d'un accord concernant le transit des navires, conformément aux normes internationales et en tenant compte des coûts pour les pays riverains.