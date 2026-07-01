Consultations du Qatar et des États-Unis sur l'Iran et le cessez-le-feu au Liban

Selon l'agence de presse Abna, le ministère des Affaires étrangères du Qatar a fait état d'un entretien entre le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de ce pays et Steve Witkoff et Jared Kushner sur les évolutions régionales, le cessez-le-feu au Liban et le processus des négociations.

D'après un communiqué du ministère des Affaires étrangères du Qatar, Cheikh Mohammed ben Abdulrahman Al Thani, Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de ce pays, a examiné lors d'une rencontre avec Witkoff et Kushner les derniers développements dans la région et la question du cessez-le-feu au Liban.

Lors de cette rencontre, le Premier ministre qatari a souligné la poursuite des efforts de médiation de Doha pour parvenir à une solution globale qui renforcerait la sécurité et la stabilité dans la région.

Le ministère des Affaires étrangères du Qatar a également annoncé que Witkoff et Kushner ont salué le rôle de Doha en coopération avec le Pakistan pour faciliter le processus de négociations avec l'Iran, et ont réaffirmé l'attachement de Washington à la voie diplomatique et son soutien aux efforts pour parvenir à un accord global.