Amr Moussa : L'Iran a fait preuve d'une résistance intelligente face à l'Amérique

Selon l'agence de presse Abna citant Russia al-Youm, Amr Moussa, ancien secrétaire général de la Ligue arabe, a réagi aux critiques émises par certains responsables et personnalités médiatiques des pays arabes du Golfe Persique concernant sa position envers l'Iran.

Dans un entretien avec le podcast « Karari maa Lamis », il a déclaré qu'il ne fallait pas comprendre que tous les pays du Golfe avaient une position unifiée contre lui, et qu'une partie significative des réactions avait été exprimée sur les réseaux sociaux.

Moussa, en référence aux critiques d'Abdulrahman al-Rashed et d'Anwar Gargash, a qualifié ces critiques de respectueuses et a dit qu'il discuterait de ce sujet avec eux lors de prochaines rencontres.

L'ancien secrétaire général de la Ligue arabe, à propos de ses déclarations sur la « résistance intelligente » de l'Iran, a expliqué qu'il faisait allusion à la manière dont l'Iran fait face aux États-Unis et au « régime sioniste » en tant qu'allié de Washington, et que cela constituait le thème central de ses propos.

Il a en même temps insisté sur le fait qu'il considère toute attaque contre l'un des pays arabes du Golfe Persique comme une attaque contre tous les pays arabes, et que cela a toujours été sa position constante.

Amr Moussa a également rejeté l'existence de divergences avec les pays arabes du Golfe et a précisé que les divergences d'opinion ne devaient pas nuire aux relations fraternelles entre les pays arabes, et qu'il devait y avoir un espace pour l'expression de points de vue différents.