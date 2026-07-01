Tanker Trackers : L'Iran a exporté 50 millions de barils de pétrole depuis la levée du blocus

Selon l'agence de presse Abna, le site « Tanker Trackers » a rapporté aujourd'hui, mardi, que l'Iran a exporté 50 millions de barils de pétrole depuis la levée du blocus américain.

Le site a ensuite ajouté que la plupart des autres pays de la région se trouvent à un niveau d'exportation bien inférieur à celui d'avant la guerre (l'invasion illégale de l'Iran par les États-Unis).

Il est à noter que Tanker Trackers avait écrit le 10 juin que, au cours des cinq derniers jours (après la levée du blocus maritime américain), la République islamique d'Iran a exporté environ 18 millions de barils de pétrole brut, dont la valeur totale est estimée à 1,44 milliard de dollars.