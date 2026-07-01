Aref : Les funérailles de notre leader martyr mettront fin au chagrin historique des funérailles chiites subies dans l'oppression

Selon l'agence de presse Abna, Mohammad Reza Aref a écrit sur son compte sur les réseaux sociaux : « L'histoire du chiisme est pleine de l'amertume de funérailles solitaires et opprimées – de Médine à Tous. Mais notre destin et celui des hommes libres du monde est d'organiser des funérailles grandioses et sans précédent, à la mesure du monde entier, pour notre imam martyr, le cher Khamenei. »

Il a ajouté : « Je crois que l'Iran puissant et la oumma islamique se mobiliseront pleinement pour cet adieu historique. »