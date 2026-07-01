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Aref : Les funérailles de notre leader martyr mettront fin au chagrin historique des funérailles chiites subies dans l'oppression

1 juillet 2026 - 10:00
Code d'info: 1833935
Source: ABNA
Aref : Les funérailles de notre leader martyr mettront fin au chagrin historique des funérailles chiites subies dans l'oppression

Le premier vice-président iranien a déclaré : « Les funérailles de notre leader martyr mettront fin au chagrin historique des funérailles chiites qui ont toujours eu lieu dans l'oppression. Je crois que l'Iran puissant et la oumma islamique se mobiliseront pleinement pour cet adieu historique. »

Selon l'agence de presse Abna, Mohammad Reza Aref a écrit sur son compte sur les réseaux sociaux : « L'histoire du chiisme est pleine de l'amertume de funérailles solitaires et opprimées – de Médine à Tous. Mais notre destin et celui des hommes libres du monde est d'organiser des funérailles grandioses et sans précédent, à la mesure du monde entier, pour notre imam martyr, le cher Khamenei. »

Il a ajouté : « Je crois que l'Iran puissant et la oumma islamique se mobiliseront pleinement pour cet adieu historique. »

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