Allégation du Wall Street Journal concernant l'avertissement des Gardiens de la Révolution islamique aux États-Unis et à l'Europe

Selon l'agence de presse Abna, le journal Wall Street Journal, citant des sources informées, a rapporté que les Gardiens de la Révolution islamique, via des médiateurs qataris, ont transmis un message d'avertissement aux parties occidentales.

D'après ce rapport, ce message souligne que si des garanties concernant le contrôle exclusif de l'Iran sur le détroit d'Ormuz ne sont pas fournies, et si les États-Unis et les pays occidentaux ne renoncent pas à leurs projets d'utiliser la route sud du détroit, à proximité des côtes omanaises, l'Iran fermera à nouveau le détroit d'Ormuz.