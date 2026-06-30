Le Hamas met en garde contre le silence des pays arabes face au génocide à Gaza

Selon l'agence de presse ABNA citant l'agence « Shihab », Hazem Qasim a annoncé qu'une petite fille a été tuée mardi soir à la suite d'une frappe de chasseurs israéliens sur des tentes de déplacés à Khan Younès.

Il a ajouté que cet enfant rejoint les dizaines de milliers d'enfants qui ont perdu la vie à cause des bombardements, de la faim, du manque de soins médicaux et des conséquences de la guerre.

Le porte-parole du Hamas a également critiqué le silence de la communauté internationale, des États membres de la Ligue arabe, des partis politiques, des parlements, des savants et des élites des pays arabes, et a averti que ces parties n'ont pris aucune mesure efficace face aux événements de Gaza.

Enfin, Qasim a également critiqué l'action de l'Autorité palestinienne et a déclaré que cette autorité, basée à Ramallah, s'est montrée indifférente aux événements de Gaza.