Katz bat le tambour de la guerre contre l'Iran et menace de bombarder la Dahieh

Selon l'agence de presse ABNA, Israël Katz, ministre de la Guerre du régime sioniste, a adopté une position hostile à l'égard de l'Iran.

Il a affirmé : « Si l'Iran attaque Israël ou si Trump considère les négociations comme infructueuses, la guerre contre l'Iran s'enflammera à nouveau. »

Katz a déclaré devant des journalistes : « J'ai ordonné à l'armée de se préparer à l'opération “Bleu et Blanc” en Iran, et cela pourrait avoir lieu dès demain. »

Il a également affirmé : « L'équation reste en vigueur : toute attaque contre le nord ou les colonies frontalières sera immédiatement suivie d'un bombardement de la banlieue sud de Beyrouth – la Dahieh. Si le Hezbollah mène une attaque contre le nord d'Israël, la Dahieh sera visée. »

Le ministre de la Guerre du régime sioniste a également affirmé : « Je me suis mis d'accord avec le commandant du Commandement central de l'armée américaine pour ne pas nous retirer des zones de sécurité au Liban, en Syrie et à Gaza. Tant que le Hezbollah ne sera pas désarmé, aucun autre retrait n'aura lieu au-delà de deux zones pilotes dans le sud du Liban. Après les restrictions américaines, nous sommes passés à un plan alternatif, à savoir l'approfondissement de la “ligne jaune” dans le sud du Liban. Les soldats de l'armée libanaise ne se lanceront pas soudainement dans des attaques contre le Hezbollah, et la présence de l'armée israélienne au Liban sera de longue durée. »