 Haddad Adel : « L'Achoura, socle immuable de la Révolution islamique »

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Interrogé sur les racines historiques et spirituelles de la Révolution islamique, Gholam Ali Haddad Adel a d'abord tenu à rappeler que « l'Achoura n'est pas un événement statique, mais une réalité dynamique qui traverse les âges ». Il a cité la célèbre formule « Chaque jour est Achoura, chaque terre est Karbala » pour illustrer la portée universelle du sacrifice de l'Imam Hussein (AS).

Selon lui, l'Imam Khomeini (RA) a, dès 1962, puisé dans les enseignements de Karbala pour ériger l'étendard de la révolte contre le régime du Shah. « Il se considérait comme un élève de l'école de l'Imam Hussein (AS) », a-t-il souligné. Revenant sur un souvenir personnel, Haddad Adel a évoqué la procession monstre du jour de l'Achoura en 1963, où plus de 100 000 personnes, scandant « Notre mouvement est husseinite, notre guide est Khomeini », ont défilé de la place du Soulèvement vers le sud de Téhéran. « Deux jours plus tard, le 15 Khordad, l'Imam Khomeini fut arrêté », a-t-il rappelé, démontrant la puissance d'un lien déjà indéfectible entre la foi et l'action politique.

Le rôle décisif de l'Achoura dans la chute du régime Pahlavi

L'analyste politique a également cité des observateurs occidentaux qui ont reconnu que « le régime du Shah est mort lors des jours de Tasou'a et d'Achoura 1978, pour être enterré en février 1979 ». Cette réalité historique, selon lui, prouve que les enseignements de Karbala ont joué un rôle clé dans les moments charnières de l'histoire contemporaine iranienne.

Le Guide martyr, un héritier de la voie de l'Imam Hussein (AS)

Abordant le martyre du Guide suprême de la Révolution, Haddad Adel a rappelé que ce dernier, lors de la prière funéraire du commandant Soleimani, avait les larmes aux yeux en implorant Dieu : « Seigneur, accorde-nous le martyre sur Ton chemin. » Pour lui, « la mort au lit était trop modeste pour un homme qui a passé sa vie sur la voie de l'Imam Hussein (AS) ; il méritait cet honneur suprême ».

L'un des traits marquants du Guide martyr, a-t-il poursuivi, était sa personnalité complète, alliant profondeur religieuse et vision politique. C'est cette synthèse qui lui a permis, trente-six ans après l'Imam Khomeini, de maintenir le cap de l'indépendance et du progrès pour la République islamique.

La mobilisation populaire : un rempart divin

Haddad Adel s'est félicité de la présence continue du peuple iranien dans les rues depuis 120 nuits, en soutien au système après le martyre du Guide. « Cette mobilisation est une bénédiction divine et un soutien solide pour la République islamique », a-t-il déclaré. Il a rappelé que le Guide martyr avait lui-même prédit que, si un événement survenait, « Dieu susciterait ce peuple », une prophétie qui s'accomplit aujourd'hui sous les yeux du monde. Cette ferveur populaire, selon lui, est la continuité vivante de l'esprit de l'Achoura, témoignant que la révolution de l'Imam Hussein (AS) demeure une source inépuisable de résistance et de foi.

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