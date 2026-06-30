New York Times : Pourquoi les Américains n'aiment-ils plus Trump ?

Selon l'agence de presse ABNA, le journal américain New York Times a écrit dans un article que, moins de deux ans après son retour à la Maison Blanche, Donald Trump fait face à une baisse spectaculaire de sa popularité. Certaines rumeurs dans les cercles politiques du pays estiment que les dynamiques politiques et culturelles qui ont accompagné sa victoire aux élections de 2024 sont en déclin, et beaucoup de ceux qui ont voté pour lui sont déçus de son bilan.

David Wallace-Wells, l'auteur de cet article, estime que la campagne dite « Projet MAGA » (« Rendre l'Amérique à nouveau grande ») n'a pas duré longtemps au cours de ces années, et que le pays a même connu une transformation inverse qui a ramené la scène à un point différent.

L'auteur ajoute que les conservateurs et les partisans de Trump, après les élections, croyaient que le pays était entré dans une nouvelle phase centrée sur la fin des politiques de diversité et d'égalité, le durcissement de l'immigration et la renaissance des valeurs extrémistes, mais ce récit a progressivement perdu de son éclat avec l'aggravation des crises politiques et économiques.

Trump a perdu ses acquis après les élections. Sa politique économique, en particulier les tarifs douaniers, a conduit à une nouvelle vague d'inflation, son projet de réforme de l'appareil d'État a échoué, et ses campagnes sévères contre les immigrants dans les villes américaines ont suscité de vives réactions.

Mécontentement populaire

Le New York Times, pour expliquer la baisse de popularité de Trump, cite plusieurs indicateurs, notamment la chute de son taux d'approbation à des niveaux historiquement bas. Dans ces conditions, les Démocrates ont trouvé une réelle opportunité de reconquérir le Sénat. S'ajoute à cela le mécontentement populaire né contre Trump après la guerre avec l'Iran et sa fin, que l'auteur qualifie d'« humiliante ».

L'auteur ajoute que les opérations militaires américaines à l'étranger ont affaibli l'image de Trump en tant que président opposé aux guerres, ont fait monter les prix du pétrole et ont révélé des aspects de la fragilité de la puissance américaine.

Le New York Times précise que la baisse de popularité de Trump ne s'est pas limitée aux seuls électeurs indépendants, mais a également touché des groupes que les Républicains considéraient comme l'avenir du mouvement MAGA. La popularité de Trump parmi les jeunes a chuté jusqu'à 50 % dans certains sondages. La popularité de Trump a également chuté de manière spectaculaire parmi les Américains noirs et latinos, et même parmi la classe ouvrière blanche qui constituait sa base électorale traditionnelle.

L'auteur conclut que les élections et les victoires partisanes ne reflètent pas nécessairement des changements profonds dans l'identité de la société américaine, et que beaucoup ont exagéré la croyance selon laquelle la victoire de Trump signifierait un changement permanent dans la trajectoire du pays.