Nouvelle agression américaine contre l'Iran et violation de la trêve sur ordre direct de Trump

Selon l'agence de presse « Abna » citant Axios, un responsable américain, tout en confirmant la nouvelle violation de la trêve par Washington, a déclaré : « L'armée américaine a mené des frappes contre des cibles en Iran en réponse à l'attaque iranienne de samedi contre un pétrolier commercial. »

Le CENTCOM a également officiellement confirmé cette agression.

Le Commandement central américain pour le Moyen-Orient (CENTCOM) a annoncé que les forces américaines, sur ordre direct de Donald Trump, ont mené des frappes supplémentaires contre de multiples cibles sur le sol iranien.

Cette instance américaine a affirmé que ces frappes ont suivi la dernière attaque iranienne contre le pétrolier commercial « Kiko » battant pavillon panaméen, qui a été touché par des drones d'attaque iraniens.

Le CENTCOM a affirmé qu'après les frappes américaines de vendredi, l'Iran s'est vu offrir la possibilité de respecter l'accord de trêve, mais que Téhéran n'a pas saisi cette opportunité et a poursuivi ses actions hostiles.

Le CENTCOM, sans mentionner les violations répétées de la trêve par les États-Unis, a déclaré que lors de ces frappes, des chasseurs américains ont visé les infrastructures militaires iraniennes, y compris les systèmes de surveillance, les réseaux de communication et les sites de défense antiaérienne.

Le CENTCOM a poursuivi son communiqué en affirmant : « Nos frappes ont ciblé la capacité de l'Iran à poser des mines. »

Le Commandement central américain a conclu en affirmant la pleine préparation de ses forces, déclarant que le transit des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz se poursuit sans interruption et que les forces américaines, avec une vigilance totale, sont prêtes à porter des coups décisifs si nécessaire.

Un haut responsable américain a également déclaré à Fox News que l'ampleur des frappes récentes était plus grande que l'opération de la nuit dernière.

Ce responsable américain a ajouté : « Les forces conjointes américano-bahreïnies ont également réussi à abattre 9 drones iraniens qui avaient été tirés la nuit dernière vers des bases américaines à Bahreïn. »