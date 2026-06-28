Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Selon les médias sionistes, l'accrochage a eu lieu tôt ce matin, lorsque les forces de la brigade "Golani" sont entrées dans la zone de Deir Siryan, dans le sud du Liban, pour examiner ce qu'elles ont décrit comme "un objectif ou une personne suspecte". Sur place, les soldats d'occupation ont été confrontés à un combattant de la Résistance, ce qui a donné lieu à un échange de t nourri. L'armée sioniste a reconnu la mort du capitaine David Hazout, officier de la brigade, ainsi que les blessures superficielles d'un autre militaire, qui a été évacué vers un centre médical pour y recevoir des soins.

La chaîne sioniste "Kanal 15" a rapporté que les forces d'occupation ont immédiatement lancé une opération de recherche et de ratissage à grande échelle pour tenter de localiser le combattant de la Résistance, tout en procédant à des frappes contre plusieurs points de la région. Ces tirs d'artillerie et frappes aériennes ont visé des zones proches du village, sans faire de victimes supplémentaires dans l'immédiat, mais ont suscité une vive inquiétude parmi les populations locales.

Cet incident survient alors que le Liban et le régime sioniste ont récemment paraphé, à Washington, un accord-cadre supervisé par l'administration américaine. Selon des informations rapportées par les médias internationaux, ce texte prévoit une plus grande latitude d'action pour les forces sionistes dans la zone frontalière sud, qu'elles qualifient de "zone de sécurité", et leur maintien sur place jusqu'à un désarmement de la Résistance. Toutefois, les affrontements de ce dimanche illustrent la résistance acharnée des combattants libanais face à toute tentative d'expansion ou de violation de la souveraineté nationale.

Les autorités libanaises, par la voix de leurs responsables officiels, n'ont pas encore réagi officiellement à l'incident, mais des sources proches du Hezbollah ont salué "l'opération héroïque" menée contre les forces d'occupation, rappelant que la Résistance demeure déterminée à défendre chaque pouce du territoire libanais. Ces affrontements surviennent également à un moment où la communauté internationale suit de près l'évolution de la situation dans le sud du Liban, dans un contexte régional marqué par une recrudescence des tensions entre les pays de la région du Golfe Persique et les alliés du régime sioniste.

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