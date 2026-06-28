Aoun a demandé à l'Amérique de faire pression sur Israël pour qu'il se retire du sud du Liban

Selon l'agence de presse « Abna », la présidence libanaise a annoncé que Joseph Aoun avait reçu un appel téléphonique de Donald Trump, son homologue américain, à l'occasion de la signature de l'accord-cadre.

D'après un communiqué de la présidence libanaise, Aoun a souligné lors de cet entretien que le gouvernement libanais assumerait la responsabilité de la mise en œuvre des dispositions de l'accord.

Aoun a exprimé l'espoir que les États-Unis jouent un rôle dans la prévention de toute violation de l'accord et dans la garantie de la pleine exécution des engagements.

Selon ce rapport, Aoun a demandé à Trump que Washington fasse pression sur Israël pour qu'il se retire des territoires occupés dans le sud du Liban.

La présidence libanaise a ajouté qu'Aoun avait également remercié Trump pour son soutien au Liban, à l'état de droit, ainsi qu'aux institutions constitutionnelles et sécuritaires du pays.

Cette institution libanaise a ajouté que, lors de cet appel téléphonique, Trump avait également dit à Aoun que les États-Unis soutiendraient l'économie du Liban et les forces de sécurité légitimes du pays.

Selon le rapport, Trump a affirmé que son pays n'épargnerait aucun effort pour soutenir la souveraineté du Liban et étendre le contrôle de l'État à travers ses forces armées.