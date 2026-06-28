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Aoun a demandé à l'Amérique de faire pression sur Israël pour qu'il se retire du sud du Liban

28 juin 2026 - 12:39
Code d'info: 1832605
Source: ABNA
Aoun a demandé à l'Amérique de faire pression sur Israël pour qu'il se retire du sud du Liban

Lors d'un entretien entre le président libanais et son homologue américain, les deux parties ont discuté de l'accord-cadre, de la mise en œuvre des engagements, du retrait israélien du sud du Liban et du soutien de Washington au Liban.

Selon l'agence de presse « Abna », la présidence libanaise a annoncé que Joseph Aoun avait reçu un appel téléphonique de Donald Trump, son homologue américain, à l'occasion de la signature de l'accord-cadre.

D'après un communiqué de la présidence libanaise, Aoun a souligné lors de cet entretien que le gouvernement libanais assumerait la responsabilité de la mise en œuvre des dispositions de l'accord.

Aoun a exprimé l'espoir que les États-Unis jouent un rôle dans la prévention de toute violation de l'accord et dans la garantie de la pleine exécution des engagements.

Selon ce rapport, Aoun a demandé à Trump que Washington fasse pression sur Israël pour qu'il se retire des territoires occupés dans le sud du Liban.

La présidence libanaise a ajouté qu'Aoun avait également remercié Trump pour son soutien au Liban, à l'état de droit, ainsi qu'aux institutions constitutionnelles et sécuritaires du pays.

Cette institution libanaise a ajouté que, lors de cet appel téléphonique, Trump avait également dit à Aoun que les États-Unis soutiendraient l'économie du Liban et les forces de sécurité légitimes du pays.

Selon le rapport, Trump a affirmé que son pays n'épargnerait aucun effort pour soutenir la souveraineté du Liban et étendre le contrôle de l'État à travers ses forces armées.

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