Pezeshkian : Nous ne permettrons pas que les acquis des forces armées soient compromis sur la voie de la diplomatie

Selon l'agence de presse ABNA, Massoud Pezeshkian, le Président de l'Iran, dans le cadre de son programme de voyage à Qom, a rencontré et s'est entretenu avec l'ayatollah Alavi Borujerdi.

Le Président, lors de cette rencontre, après avoir remercié l'ayatollah Alavi Borujerdi pour son regard précis, persévérant et éclairé sur le fonctionnement du gouvernement et les évolutions actuelles du pays, a déclaré : Vos points de vue et opinions sont pour moi très précieux et éclairants ; car le pays, dans les circonstances actuelles, a plus que jamais besoin d'analyses et de regards réalistes fondés sur une compréhension précise des problèmes et des exigences du moment.

Le Président a ensuite décrit les efforts du gouvernement pour faire avancer les affaires du pays et consolider les acquis précieux des forces armées par le biais de la diplomatie et des interactions internationales constructives, et a exprimé ses inquiétudes quant aux actions de certains courants visant à porter atteinte à l'unité et à la cohésion intérieures et à perturber le processus de négociation.

L'ayatollah Alavi Borujerdi a également, lors de cette rencontre, remercié le gouvernement et le Président en personne pour leurs efforts dans la conduite du pays dans les conditions actuelles difficiles et critiques, et a salué la patience et la magnanimité du gouvernement face à certaines hostilités et attaques.

Il a évoqué la complexité de la situation intérieure et internationale et a déclaré : Gouverner le pays dans les circonstances actuelles n'est pas une tâche aisée, et de l'avis de nombreux experts et savants du séminaire théologique de Qom, la gestion des affaires du pays dans ces conditions difficiles n'aurait pas pu être meilleure. L'important est que les responsables comprennent correctement les réalités et prennent des décisions en fonction des conditions existantes.

L'ayatollah Alavi Borujerdi, soulignant que la réalisation des idéaux et des objectifs élevés nécessite une prise en compte simultanée des réalités et des moyens disponibles, a ajouté : Parfois, il y a un écart entre les aspirations et la réalité, et l'art de la gestion consiste à prendre, sur la base des réalités, la meilleure décision possible.

Le professeur du séminaire théologique a également qualifié de courageuse et louable la prise de responsabilité du Président dans la conduite des négociations et a déclaré : Vous avez accompli votre devoir et votre responsabilité ; que l'autre partie respecte ou non ses engagements, ou que certains à l'intérieur du pays créent des obstacles, c'est une question qui échappe à votre responsabilité. Ce qui importe, c'est d'avoir accompli votre devoir et de vous être sincèrement efforcé de servir les intérêts du pays et du peuple.