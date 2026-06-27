Les affres de la mort : entre épreuve divine et conséquence des actes humains

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : La question des souffrances liées à la mort préoccupe l'humanité depuis des millénaires. Pourquoi l'homme, créé par un Dieu juste, doit-il endurer les affres de l'agonie ? Les sources islamiques, du Coran aux enseignements des Ahl al-Bayt (AS), apportent une réponse claire : la nature et l'intensité de ces souffrances sont directement proportionnelles aux actes accomplis durant la vie terrestre.

Le Prophète Muhammad (SAW) a souligné que « la mort a ses soubresauts et ses difficultés », et l'Imam Ali (AS) a décrit avec précision les étapes de l'agonie, où la faiblesse gagne le corps, la langue s'arrête, puis l'ouïe et enfin la vue, jusqu'à ce que l'âme quitte le corps. Ces descriptions, rapportées dans le Nahj al-Balagha, témoignent de la réalité de cette transition cruciale.

L'angoisse de la mort : une étape de transition

L'angoisse ressentie lors de l'agonie, qualifiée dans le Coran (sourate Qaf, verset 19) de « sakrat al-mawt » (ivre mortelle), est une réaction naturelle face au bouleversement que représente le passage d'un monde connu à un univers totalement inconnu. L'Imam Ali (AS) explique que cette angoisse est exacerbée par les regrets des biens laissés derrière soi et par la prise de conscience soudaine des responsabilités non assumées.

Le rôle des péchés et de la mécréance dans l'aggravation des souffrances

Le Coran établit un lien direct entre les actions humaines et les tourments de l'agonie. Les versets 50 et 51 de la sourate al-Anfal décrivent comment les anges frappent les mécréants au moment de la mort, leur faisant goûter au châtiment brûlant, en rétribution de leurs propres œuvres. De même, la sourate al-Qiyamah énumère les causes de ces souffrances : l'incrédulité, l'arrogance, l'abandon de la prière et le déni des signes divins. Ces textes affirment avec force que Dieu n'est jamais injuste envers Ses serviteurs ; chaque peine est la conséquence directe des choix de l'individu.

La mort douce des croyants : une promesse divine

En revanche, les croyants vertueux bénéficient d'une mort paisible. Le Coran (sourate an-Nahl, verset 32) décrit comment les anges accueillent les âmes pures en leur disant : « Paix sur vous ! Entrez au Paradis pour ce que vous faisiez. » Un hadith qudsi rapporte que Dieu Lui-même hésite à prendre l'âme de Son serviteur croyant, par crainte de lui causer du chagrin, et lui envoie deux fragrances paradisiaques : l'une pour le détacher des biens terrestres, l'autre pour lui faire oublier les préoccupations du monde.

Si certains croyants peuvent connaître des difficultés lors de leur agonie, celles-ci servent d'expiation pour leurs péchés, comme l'affirme le Prophète (SAW) : « Les difficultés de la mort sont une expiation pour les péchés des croyants. »

Une leçon pour les vivants

Cette réflexion, qui trouve un écho particulier durant le mois de Moharram et les commémorations du martyre de l'Imam Hussein (AS), invite chacun à méditer sur ses actions. La qualité de la mort n'est pas une fatalité imposée par une divinité arbitraire, mais le reflet d'une vie vécue dans la foi, la justice et la piété. En cette période de deuil, les croyants sont appelés à renforcer leur lien avec Dieu et à œuvrer pour mériter une fin heureuse, conformément aux enseignements des Ahl al-Bayt (AS).

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