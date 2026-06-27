Pakistan : un haut dignitaire chiite dénonce les attaques contre les cérémonies de Moharram

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : L'ayatollah Syed Sajid Ali Naqvi, président du Conseil des oulémas chiites du Pakistan, a publié une déclaration ferme pour dénoncer les violences récentes survenues dans la région de Hangu, dans le nord-ouest du pays. Selon lui, ces événements, qui incluent des tirs de roquettes et des frappes de drones, révèlent une « négligence manifeste » du gouvernement et des institutions sécuritaires.

« Des éléments hostiles à la paix utilisent désormais des armes sophistiquées comme les drones et les roquettes, tandis que les forces de sécurité restent paralysées et inactives », a-t-il déclaré, déplorant l'incapacité des autorités à garantir la sécurité des citoyens. Il a précisé que trois zones de Hangu ont été ciblées par des tirs de roquettes, ainsi que plusieurs attaques de drones, dont l'objectif était clairement de semer la terreur et de perturber les cérémonies de deuil en l'honneur de l'Imam Hussein (AS).

Le dignitaire religieux a souligné que ces attaques, qualifiées de « lâches », menacent non seulement la vie des citoyens, mais portent également atteinte à la sécurité nationale, à la liberté religieuse et à la coexistence pacifique entre les différentes communautés confessionnelles du Pakistan. « Prendre pour cible les participants aux processions de Moharram est un acte intolérable et hautement condamnable », a-t-il martelé.

L'ayatollah Naqvi a exigé l'ouverture d'une enquête immédiate, transparente et impartiale pour faire toute la lumière sur ces incidents. Il a insisté sur la nécessité de traduire en justice non seulement les auteurs directs, mais aussi tous ceux qui ont facilité ou soutenu ces actes. Il a également appelé les autorités à renforcer les mesures de sécurité pour protéger les rassemblements religieux pendant le mois de Moharram.

Selon des sources locales, les tirs de roquettes et les attaques de drones n'ont heureusement fait aucune victime, mais ils ont semé l'effroi au sein de la population. La région de Hangu, à majorité chiite, a été le théâtre de violences sectaires récurrentes, malgré les efforts des autorités pour maintenir l'ordre.

Cette condamnation survient alors que les communautés chiites du monde entier commémorent le mois de Moharram, rappelant le sacrifice de l'Imam Hussein (AS) pour la justice et la dignité humaine. L'ayatollah Naqvi a réaffirmé que de tels actes ne sauraient entamer la détermination des croyants à honorer leur foi, appelant à l'unité et à la solidarité face à l'extrémisme et à l'oppression.

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