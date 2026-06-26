Brésil : le Centre Al-Risalah célèbre Moharram avec des programmes éducatifs et spirituels

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Le Centre islamique Al-Risalah au Brésil, situé dans la région de São Paulo, a mis en place un programme riche et varié pour commémorer le mois de Moharram. Nasir al-Din Khazraji, son directeur, a souligné dans son entretien avec l'Agence ABNA que « les cérémonies de deuil en l'honneur de l'Imam Hussein (AS) sont organisées cette année avec une solennité particulière, reflétant l'attachement profond de la communauté musulmane brésilienne aux enseignements de l'Achoura ».

Chaque soir, les fidèles se rassemblent pour des cérémonies d'environ une heure et demie, au cours desquelles des orateurs rappellent les sacrifices de l'Imam Hussein (AS) et les valeurs de justice et de résistance qu'il incarne. Grâce à la générosité des bienfaiteurs, des rafraîchissements sont offerts aux participants, renforçant ainsi la dimension communautaire de ces rassemblements.

Des programmes éducatifs innovants pour la jeunesse

L'une des particularités des commémorations de cette année au Centre Al-Risalah est l'organisation de programmes spéciaux dédiés aux enfants. Ces activités incluent des ateliers religieux et moraux, des séances d'enseignement du Coran, ainsi que des spectacles de marionnettes conçus pour transmettre les concepts islamiques et les valeurs humaines de manière ludique et pédagogique. Khazraji a insisté sur l'importance de ces initiatives pour former une génération ancrée dans sa foi et consciente des enjeux contemporains.

Hommage à Tiago Ávila, militant des droits humains

Lors de la cérémonie de la septième nuit de Moharram, le Centre Al-Risalah a accueilli Tiago Ávila, une figure respectée du militantisme politique et des droits humains au Brésil. Ávila, qui a participé à la caravane « Sumud » en solidarité avec le peuple palestinien et a été incarcéré à trois reprises par le régime sioniste, a reçu une plaque de reconnaissance pour son engagement exceptionnel. Cet hommage a été salué par les participants comme un symbole de la solidarité entre les luttes pour la justice à travers le monde.

Un message universel de résistance et de foi

Les cérémonies du Centre Al-Risalah s'inscrivent dans une dynamique plus large de transmission des valeurs de l'Achoura, qui transcendent les frontières géographiques et confessionnelles. En honorant un militant comme Tiago Ávila, le centre souligne le lien indissociable entre la mémoire de Karbala et les combats contemporains contre l'oppression, qu'elle soit perpétrée par le régime sioniste ou par d'autres forces d'injustice. Cette approche témoigne de la vitalité d'une communauté qui, au cœur de l'Amérique latine, reste fidèle à son héritage spirituel tout en s'engageant activement pour un monde plus juste.

Les responsables du Centre Al-Risalah ont exprimé leur satisfaction quant à la participation massive aux événements de cette année et ont annoncé leur intention de pérenniser ces programmes éducatifs au-delà du mois de Moharram, afin de consolider les liens entre les générations et de renforcer l'identité islamique au Brésil.

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