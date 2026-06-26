 As-Sahifa as-Sajjadiyya : un manuel spirituel pour contrer l'infiltration ennemie

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : L'infiltration : une menace organisée et méthodique

L'auteur de l'étude, s'appuyant sur les textes de As-Sahifa as-Sajjadiyya, définit l'infiltration comme un ensemble d'actions « secrètes » visant à collecter des informations, à dévier les décisions stratégiques, à saper les fondements idéologiques de la résistance et, plus généralement, à paralyser les systèmes de défense, politiques, culturels et sociaux d'une nation face à ses adversaires. Il souligne que ce phénomène n'est jamais isolé ; il s'inscrit toujours dans un courant organisé et planifié, bien que certains acteurs impliqués puissent ignorer leur rôle au sein d'un réseau plus vaste piloté par les ennemis.

Le déguisement du faux en vrai : l'arme principale de l'infiltration

L'une des méthodes d'infiltration mentionnées dans As-Sahifa as-Sajjadiyya est le haqq-numâ' al-bâtil, c'est-à-dire la présentation du faux sous les apparences du vrai. Dans la sixième section de la trente-septième invocation, l'Imam Zayn al-Abidine (AS) déclare : « Si Satan ne leur avait pas déguisé le faux en apparence de vrai, aucun égaré ne se serait écarté de Ton chemin. » Cette mise en garde corrobore le verset 24 de la sourate An-Naml : « Et Satan leur a embelli leurs actions et les a détournés du droit chemin, et ils ne sont pas guidés. » Le résultat de cette embellissement est la privation de guidance (lâ yahtadûn), qui engendre le doute et affaiblit la certitude (yaqîn).

Les conséquences du doute : la faiblesse de la certitude

L'étude souligne que la première conséquence de cette « privation de guidance » est l'affaiblissement de la certitude et l'apparition de suspicions envers les fondements religieux et les pensées révélées. Ces doutes ouvrent la voie à la domination de Satan sur l'individu. L'Imam (AS), dans la vingt-troisième section de la trente-deuxième invocation, confie : « Satan a pris le contrôle de mes rênes par la suspicion et la faiblesse de la certitude. » Cette faiblesse conduit inévitablement les sociétés à recourir à des solutions matérialistes, telles que le libéralisme et le matérialisme, lorsqu'elles perdent confiance dans la capacité de la pensée divine à établir un système de gouvernance juste.

Les remèdes spirituels offerts par l'Imam (AS)

Face à ces menaces, As-Sahifa as-Sajjadiyya ne se limite pas à un constat ; elle propose des antidotes puissants. L'invocation constante, la recherche de la protection divine, la purification de l'intention et la consolidation de la certitude par la méditation sur les signes de Dieu sont autant de moyens recommandés pour contrer la tentation de l'infiltration. L'étude insiste sur le fait que la vigilance spirituelle, couplée à une connaissance approfondie des stratégies ennemies, est la clé pour préserver l'intégrité d'une communauté.

Une actualité intemporelle

Les enseignements de As-Sahifa as-Sajjadiyya, bien que formulés il y a quatorze siècles, trouvent une résonance particulière dans le contexte géopolitique actuel, où les manœuvres d'infiltration (politiques, culturelles, médiatiques et sécuritaires) se multiplient contre les nations islamiques. En mettant en garde contre le danger du « déguisement du faux en vrai » et en appelant à la consolidation de la certitude, l'Imam Zayn al-Abidine (AS) offre aux croyants une feuille de route pour discerner la vérité des manœuvres de l'ennemi, en particulier du régime sioniste et de ses alliés qui recourent constamment à ces méthodes pour déstabiliser la région.

Fin/229