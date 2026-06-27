Le magnétisme animal et l'hypnose : une force mystérieuse au service de la science et de la spiritualité

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Les chercheurs s'accordent aujourd'hui à reconnaître que l'idée d'une force magnétique inhérente au corps humain n'est pas une invention récente. Les Chaldéens, les Égyptiens et les Indiens avaient déjà identifié cette énergie bien avant l'ère chrétienne. Cependant, c'est au XVIIIe siècle que le médecin autrichien Franz Mesmer, en 1775, formalisa cette découverte en évoquant un « fluide magnétique » capable de guérir certaines maladies. Ses travaux, bien que controversés, jetèrent les bases du magnétisme animal.

Un tournant décisif eut lieu lorsque l'un de ses disciples, Puységur, expérimentant cette force sur un patient, le plongea involontairement dans un état de sommeil profond, mais différent du sommeil naturel. Le patient, bien que endormi, répondait aux ordres et marchait sur commande. C'est ainsi que naquit l'hypnose, ou « sommeil magnétique », une technique qui allait révolutionner la médecine et la psychologie.

Les expériences ultérieures ont révélé des phénomènes stupéfiants. L'opérateur (l'hypnotiseur) peut, par des suggestions répétées, engourdir le corps du sujet au point de supprimer toute sensation de douleur, offrant ainsi une alternative à l'anesthésie chimique. Des témoignages rapportent des cas où le sujet, sous hypnose, adopte des comportements et des personnalités différents, parle des langues qu'il ne connaît pas, ou se souvient d'événements oubliés depuis longtemps. L'un des exemples les plus frappants est celui d'une expérience menée à Khorramabad, en Iran, où un sujet, plongé en état d'hypnose, fut rendu rigide comme une planche de bois, supportant le poids de son corps sur deux chaises sans fléchir, ou encore insensible à la brûlure d'une cigarette sur sa peau.

Ces observations suggèrent que, au-delà des seules cellules cérébrales et de leurs interactions chimiques, il existe en l'homme une force d'une nature différente, plus puissante et plus subtile que les énergies matérielles connues. Cette force, qui semble capable de contourner les lois physiques ordinaires, interroge profondément notre compréhension de la conscience et de l'âme.

Dans la perspective islamique, cette découverte scientifique résonne avec les enseignements sur la nature spirituelle de l'être humain, créé par Dieu avec des capacités qui dépassent le simple organisme matériel. Le Coran et les traditions prophétiques ont toujours souligné l'existence d'une dimension immatérielle, le souffle divin insufflé en chaque homme, qui lui confère une dignité et une puissance que la science elle-même peine encore à expliquer. Ces recherches, loin de contredire la foi, confortent l'idée que l'homme est un être complexe, dont les mystères ne seront pleinement dévoilés que par une approche intégrant la science et la spiritualité.

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